NOUVEAU MONDEBenjamin Levy directionAvec l’Académie de l’Orchestre national de Cannes LEONARD BERNSTEINSymphonic Dances – Extrait de West Side Story (1960) (23’)ANTON DVORÁKSymphonie n°9 en mi mineur, op.95, dite « Du Nouveau Monde » (42’)« I like to be in America, Okay by me in America », chante Anita, immigrée porto-ricaine, dans West Side Story, pour clamer sa joie d’être à New York et d’y poursuivre le rêve américain. La promesse d’une vie meilleure, d’un nouveau monde qui, mise en musique, donne lieu à un feu d’artifice grandiose où se marie tradition populaire, jazz, rock, mambo… et musique européenne. Avec West Side Story, Bernstein atteste de sa maitrise parfaite de tous ces répertoires et livre un reflet musical du métissage new yorkais qui en fait une œuvre universelle. Ecrite à New York où Dvorák réside, la Symphonie du Nouveau monde témoigne de la fascination du compositeur tchèque pour les sonorités nouvelles qu’il y découvre. Bien qu’exaltant un sentiment de conquête, sa symphonie est également teintée d’un certain mal du pays, une nostalgie exprimée au travers de rappel de danses paysannes ou de couleurs nées du souvenir de la Bohème.

Début : 2024-03-02 à 20:00

