SAMUEL BARBER PAR RENAUD CAPUÇONBenjamin Levy directionRenaud Capuçon violonERICH WOLFGANG KORNGOLDMuch Ado About Nothing, suite pour orchestre, op.11 (1920) (16’)FÉLIX MENDELSSOHN-BARTHOLDYSymphonie n°3 en la mineur, op.56, dite « Écossaise » (1842) (40’)SAMUEL BARBERConcerto pour violon et orchestre, op.14 (1940) (22’)A tout juste 20 ans, Korngold est approché par le metteur en scène et réalisateur Max Reinhardt pour composer une musique de scène qui accompagnerait sa prochaine production, Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare. Le jeune Korngold en tire une suite en cinq mouvements pour orchestre seul. Quinze ans après, il adapte l’Ouverture Le Songe d’une nuit d’été de Mendelssohn pour les besoins du film du même nom réalisé par le même M. Reinhardt d’après la pièce du dramaturge britannique. L’année de ses 20 ans, Mendelssohn effectue un voyage à travers l’Europe et commence l’écriture de sa Symphonie Écossaise suite à la découverte émerveillée qu’il fait de l’Écosse. On y retrouve le mystère et la grandeur des Highlands au travers de mélodies amples, vallonées et feutrées. De l’autre côté de l’Atlantique, l’américain Samuel Barber imagine un concerto intimiste et lyrique. Le violoniste Renaud Capuçon, qu’on ne présente plus, prêtera sa sensibilité et sa virtuosité à cette page qui séduit par son énergie contrastée et sa richesse mélodique. Durée : environ 1h30 avec entracteTout public? Crédit photo : Renaud Capuc¸on © Simon FowlerSamedi 2 mars 2024 / 20h / Théâtre Debussy – CannesNOUVEAU MONDEBenjamin Levy directionAvec l’Académie de l’Orchestre national de Cannes LEONARD BERNSTEINSymphonic Dances – Extrait de West Side Story (1960) (23’)ANTON DVORÁKSymphonie n°9 en mi mineur, op.95, dite « Du Nouveau Monde » (42’)« I like to be in America, Okay by me in America », chante Anita, immigrée porto-ricaine, dans West Side Story, pour clamer sa joie d’être à New York et d’y poursuivre le rêve américain. La promesse d’une vie meilleure, d’un nouveau monde qui, mise en musique, donne lieu à un feu d’artifice grandiose où se marie tradition populaire, jazz, rock, mambo… et musique européenne. Avec West Side Story, Bernstein atteste de sa maitrise parfaite de tous ces répertoires et livre un reflet musical du métissage new yorkais qui en fait une œuvre universelle. Ecrite à New York où Dvorák réside, la Symphonie du Nouveau monde témoigne de la fascination du compositeur tchèque pour les sonorités nouvelles qu’il y découvre. Bien qu’exaltant un sentiment de conquête, sa symphonie est également teintée d’un certain mal du pays, une nostalgie exprimée au travers de rappel de danses paysannes ou de couleurs nées du souvenir de la Bohème. Durée : environ 1h30 entracte comprisTout public

Début : 2024-02-18 à 17:00

