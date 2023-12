MADAME MONSIEUR / CLARA YSE PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, 26 janvier 2024, Cannes.

Elle, lumineuse, empathique, distinguée, irriguée d’émotions exacerbées et d’un chaos intérieur. Lui, rat de studio, explorateur, aventureux, jusqu’au-boutiste en quête d’approbation et perfectionniste maladif. Chez tous les deux, le même élan pour la curiosité, l’exigence, le foisonnement esthétique et la créativité. Presque quinze ans maintenant qu’EmiIie Satt et Jean-Karl Lucas ont déposé le brevet du duo pop à la française. Baptisés Madame Monsieur, ils publient deux EP, Malibu (2013) et Tandem (2016) et assure les premières parties d’Ibrahim Maalouf lors de sa tournée en 2016. C’est en avril 2018 que sort le premier album, VU D’ICI. Parallèlement ils participent à l’émission Destination Eurovision sur France 2 et remportent la victoire avec le titre Mercy, inspirée d’un fait divers, la naissance d’une petite fille sur le bateau humanitaire de l’ONG SOS Méditerranée. Avec ce même titre, le duo représente la France à l’Eurovision 2018 (Lisbonne) et se classe à la 13ème place. S’ensuivent des compositions pour d’autres artistes comme Slimane, Bilal Hassani, Hatik, Kery James, Nawel Ben Kraïem ou Stacey Kent… Dans leur troisième album, Madame Monsieur nous livre une connexion inextricable entre l’intime et le monde extérieur, la place de l’individu au milieu d’un événement extraordinaire. Délicat toujours, pudique, sans jugement ni moralisme, à l’image de Pupille, chanson partagée avec Les Frangines. Leur nouvel album Nos solitudes, confectionné et réalisé à domicile tient à la fois de la fragilité existentielle et du goût des autres, de l’effet miroir et de la lucidité couperet. Organique, rond, doux dans le son, comme dans le rythme.

