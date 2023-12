KID FRANCESCOLI / FRENCH 79 PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, 25 janvier 2024, Cannes.

KID FRANCESCOLIAprès une première tournée mondiale à guichets fermés (plus de 200 concerts en Europe, USA, Asie…) et le succès de ses tubes comme Nopalitos, Blow Up ou Moon (maintenant certifié diamant avec plus de 150 millions de streams), le producteur, crooner et multi-instrumentiste marseillais Mathieu Hocine vient de partager son disque le plus abouti à ce jour. Cette collection de chansons pleines d’émotions forme un hommage à ses racines méditerranéennes, ainsi qu’un écrin à sa science des mélodies.Fort de ses récents succès et de l’expérience de réalisation de sa toute première bande originale sur le film AZURO, Kid Francescoli est désormais l’un des meilleurs auteurs-compositeurs français de sa génération, facilement identifiable par sa signature sonore unique.

