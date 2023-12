CONCERT DU NOUVEL AN PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, 7 janvier 2024, Cannes.

CONCERT DU NOUVEL ANMUSIC ON BROADWAYBenjamin Levy directionŒUVRES DE BERNSTEIN, RODGERS ET HAMMERSTEIN, ANDERSON, GERSHWIN, BERLINL’esprit de New York, de la fête et des comédies musicales seront au rendez-vous pour accueillir la nouvelle année. L’Orchestre interprètera des œuvres jubilatoires de Gershwin et Bernstein, deux figures incontournables de la musique américaine, ainsi que des musiques à la joie communicative signées Leroy Anderson, Irving Berlin, Richard Rodgers et Oscar Hammerstein qui vous donneront immanquablement envie de chanter et de danser ! Soyez des nôtres et partageons ensemble cette bouffée de bonheur !Durée : environ 1h30 entracte compris Tout public

Tarif : 17.00 – 50.00 euros.

Début : 2024-01-07 à 17:00

PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY ESPLANADE GEORGES POMPIDOU 06400 Cannes 06