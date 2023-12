LE SOLDAT ROSE PALAIS DES FESTIVALS-THEATRE DEBUSSY Cannes, 6 janvier 2024, Cannes.

LE SOLDAT ROSEA l’origine il y avait un album a succès sorti en 2006 : les compositions de Louis Chedid, interprétées par M, Francis Cabrel,Alain Souchon, Bénabar, Vanessa Paradis, furent récompensées aux Victoires de la Musique l’année suivante. Deux autres albums suivirent : en 2013 composé par Francis Cabrel, puis en 2018 sur des musiques d’Alain Souchon, tous deux interprétés par les plus grands noms de la scène musicale française.15 ans plus tard c’est Julien Alluguette, metteur en scène de spectacles jeune public et lauréat des Molières en 2018 pour Histoire de soldat, qui en propose une nouvelle version actualisée, passerelle générationnelle pour faire découvrir ou redécouvrir l’univers magique dans lequel est plongé le personnage du petit Joseph.Pour échapper au monde des adultes, celui-ci se réfugie dans un magasin de jouets et part à la découverte d’une galerie de personnages animés, parmi lesquels le fameux soldat rose, trop rose pour les petits garçons et trop soldat pour plaire aux petites filles. On retrouve avec émotion la panthère noire, le conducteur de train, le cousin puzzle et tous les autres savoureux héros du conte, dans cette trépidante aventure pour petits et grands ou l’ode à la différence et à la singularité a le souffle d’une quete extraordinaire.Spectacle à voir en famille à partir de 5 ans.Tired of the adult world, little Joseph takes refuge in a toy store: there, the characters come to life before his eyes and lead him into an extraordinary world full of adventures. There, he’ll meet the pink soldier – depressed because little boys don’t want a pink soldier, while girls are not interested in war games. A flamboyant fresco for young and old with the spirit of a universal quest for identity.Musique Louis ChedidParoles Pierre-Dominique BurgaudNouvelle mise en scène Julien AlluguetteIllustré par Cyril HouplainAvec Merwan Benmansour, Juliette Cohen, Yohann Launay, Clara Poulet, Jérémy Petit, Fanny Fourquez, Janis Palu,

