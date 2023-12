JARRY PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes, 29 mars 2024, Cannes.

Avec Atypique en 2014, Jarry s’impose en virtuose capable d’interpréter une multitude de personnages aussi loufoques que drôlissimes, plus facilement qu’un transformiste ne change de chapeau !Après une tournée dans toute la France, il avait choisi de faire résonner d’autres cordes de son arc créatif avant de revenir sur scène : plusieurs rôles au cinéma, la réalisation d’un téléfilm et des participations régulières à l’émission d’Arthur, Vendredi tout est permis, sans oublier les mises en scène pour d’autres artistes comme Elisabeth Buffet et Jeff Panacloc.En 2019 suit Titre, un spectacle trépidant aux résonnances intimistes ou il enchaîne avec une désopilante candeur les hilarantes confessions. Le temps d’une pandémie et de reprendre son souffle, et voici l’attachant trublion de retour avec une brassée de nouveaux sketchs. On a déjà le sourire aux lèvres, comme ravis de retrouver un ami après ces années mouvementées et impatients d’entendre ce qu’il a à nous raconter. Et on n’est pas déçus ! Tendre et féroce à la fois, armé d’un laser a bons mots il mitraille à tout va les maux du quotidien, les idées reçues et les stéréotypes qui vont avec, n’épargne personne, pas même nous, et lui encore moins. Doté du talent d’éclairer l’humanité de ce et ceux qu’il moque avec tant d’humour, l’homme est magnétique et nous offre un revigorant moment de partage, rythmé d’irrésistibles improvisations.

Tarif : 16.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-03-29 à 20:30

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes