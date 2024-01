POMME PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes, dimanche 17 mars 2024.

POMMECONSOLATIONEn 2020, avec son 2e album Les Failles, elle dévoilait une identité sonore et visuelle bien loin des codes commerciaux habituels, nous hypnotisant de ses textes qui chantaient les accidents de la vie avec une délicate mélancolie aux rythmes atmosphériques d’un folk originel.Un public sous le charme et deux Victoires de la Musique plus tard (Album révélation 2020 et Artiste féminine 2021), la voici de retour avec un nouvel opus aux sonorités plus électroniques mais ou s’épanouissent toujours sa guitare acoustique et les berceuses folk délivrées de sa voix gorgée d’effets. Si Consolation a des résonnances de confession intime, sur le parcours de l’enfance notamment, il est forgé également des causes chères au cœur de l’artiste : ainsi, de l’écologie aux violences faites aux femmes, d’un vibrant et émouvant hommage à Barbara ou à l’autrice Nelly Arcan, Pomme nous distille une vision du monde personnelle et émouvante comme une étreinte. Les effets sonores de Flavien Berger contribuent de façon imparable a une immersion sensorielle totale : on se laisse porter dans l’univers poétique de l’artiste, au fil de ses balades en anglais ou en français, comme à l’écoute d’un mélancolique barde contemporain qui nous conterait les désenchantements d’un monde.The public success of her critically acclaimed album Les Failles and her two Victoires de la musique awards testify to the meteoric trajectory of this artist, with her own intimate creative universe and universal virtues. With Consolation she confirms a rare talent for shaping a densely immersive poetic and musical universe. Through melancholy ballads, in French or English, Pomme pays tribute to iconic muses and evokes childhood wounds and the evils of the world in a poetry and tenderness with all the strength of a healing embrace.LibérationLa chanteuse sort un troisième album réussi, plus intime et aux accents pop sous influence nord-américaine.Les ÉchosConsolation, la nouvelle merveille de Pomme ! Presque trois ans après Les Failles, la chanteuse, compositrice, interprète et désormais productrice revient avec Consolation, un troisième album musicalement plus complet et surtout apaisé.Lefigaro.frPomme met les femmes de sa vie en musique dans son troisième album.

