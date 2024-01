SOOLKING PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes Catégorie d’Évènement: Cannes SOOLKING PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes, 27 janvier 2024, Cannes. Soolking, connu sous le pseudonyme de MC Sool jusqu’en 2013, de son vrai nom Abderraouf Derradji, né le 10 décembre 1989 à Baïnem, dans la banlieue nord d’Alger, est un rappeur, chanteur et ancien danseur algérien. En 2018, Soolking trouve le succès en France avec les titres Milano, puis Guérilla, avant de connaître un succès international avec le single Dalida. En hommage à la chanteuse, Soolking reprend le refrain du tube Paroles… Paroles… Il sort dans la foulée son premier album solo Fruit du démon qui sera rapidement certifié disque d’or. En 2020, Soolking sort son deuxième opus Vintage. Cheb Mami, Heuss l’Enfoiré, Dadju, Gambi, SCH, 13 Block, Jul, Kliff et Méro ont répondu favorablement à son invitation sur ce projet. En 2022, Soolking revient avec son album “Sans Visa” où l’on y retrouve les titres tels que Suavemente ou Balader.

Tarif : 20.00 – 37.50 euros.

Début : 2024-01-27 à 21:00 Réservez votre billet ici PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06 Détails Catégorie d’Évènement: Cannes Autres Code postal 06400 Lieu PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Adresse Esplanade Georges Pompidou Ville Cannes Departement 06 Lieu Ville PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes Latitude 43.51975 Longitude 7.051253 latitude longitude 43.51975;7.051253

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes 06