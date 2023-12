YEMI ALADE PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Cannes, 25 janvier 2024, Cannes.

On la surnomme « la fille Yoruba-ibo», allusion à ses origines bi-tribales. Yemi Eberechi Alade, né en 1989 est une chanteuse afro-pop et une actrice nigériane.Comme beaucoup d’artistes nigérians, Yemi Alade a été mordue par le chant et la danse dès l’adolescence, commençant à chanter dans une chorale d’église à 12 ans.Soutenue par sa famille et ses amies, elle se consacre à la musique en 2005 sous la tutelle de Bayo Omisore. Son ascension va véritablement démarré en 2009 après sa victoire à l’édition du concours de spectacle « Peak Talent Reality Show».La carrière musicale professionnelle de «Mama Johny» (un de ses surnoms) a décollé après avoir signé un accord avec Effyzzie Music Group en 2012. Son premier single «Fimisile» est très vite streamé sur les plateformes video. Son titre Johnny lancé en mars 2014, rencontre un énorme succès. Elle est la première star afro-pop à dépasser les 100 millions de vues sur Youtube. Sa carrière est véritablement lancée.Après s’être produite en live aux côtés des poids lourds de la musique nigériane (Dipp, Ice Prince, Eldee, MI, Sauce Kid, Shank, Sir Shina Peters, Waje, Wizkid et Yemi Sax) Yemi Alade tient aujourd’hui toute seule le haut de l’affiche.En 2019, en plus de figurer sur le single Don’t Jealous Me de Beyonce, elle sort son quatrième album studio Woman of Steel contenant des collaborations avec des artistes tels que Rick Ross, Angélique Kidjo ou encore Funke Akindele.Sortie de son nouvel album prévu en Janvier 2024.

Tarif : 20.00 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 19:30

PALAIS DES FESTIVALS-GRAND AUDITORIUM Esplanade Georges Pompidou 06400 Cannes 06