Aux manettes de cette pièce sous haute tension, Sharon Eyal et Gai Behar, dont les créations percutantes ont marqué la décennie, en collaboration avec Koreless, star montante de l’électro britannique.

Depuis la naissance en 2013 de leur compagnie L-E-V-, la chorégraphe israélienne Sharon Eyal et son complice musicien et vidéaste Gai Behar électrisent la danse contemporaine. Chacune de leurs productions a le don unique d’offrir une combinaison d’images et d’émotions alliant la puissance de la danse, la géométrie millimétrée des corps et le grain de folie libérateur hérité de la culture underground des clubs et de la nuit. Dans ces tableaux en mouvement, les lumières, la scénographie mais également la musique jouent un rôle clé. Les deux artistes ont ainsi confié la partition de Into The Hairy au compositeur Lewis Robert alias Koreless, dont l’album Agor a révolutionné la scène électro en 2021. Qualifié de « prodige de la musique minimaliste », le Britannique aux inspirations multiples propose une expérience sonore imaginative, tel un voyage à partager. La nouvelle pièce de L-E-V associe également la styliste Maria Grazia Chiuri, directrice de Christian Dior Couture, et le light designer Alon Cohen, partenaires de longue date de la compagnie. Elle est portée par sept interprètes rompus à tous les styles, artisans essentiels de la « magie » revendiquée par Sharon Eyal dans toutes ses réalisations scéniques.

Création 2023

Pièce pour 7 interprètes – Première en Région sud

Chorégraphie Sharon Eyal avec Gai Behar – Co-création Gai Behar – Création musicale Koreless – Interprètes Darren Devaney, Guido Dutilh, Juan Gil, Alice Godfrey, Dana Pajarillaga, Keren Lurie Pardes, Nitzan

Production L-E-V company – Coproduction Montpellier Danse Festival ; La Villette – Paris ; Salzburger Festspiele – Autriche ; Sadler’s Wells – Londres ; Julidans – Amsterdam ; Spoleto Festival dei Due Mondi – Italie ; MART Foundation – USA – Avec le soutien de Orsolina28, Italie et de la Fondation BNP Paribas.

