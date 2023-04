Foire exposition de Limoges Palais des expositions de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Foire exposition de Limoges Palais des expositions de Limoges, 24 mai 2023, Limoges. Foire exposition de Limoges 24 – 29 mai Palais des expositions de Limoges A l’occasion de la Foire exposition de Limoges et dans le cadre du Joli Mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente avec un stand d’information sur l’Union européenne. Vous pourrez voir une exposition L’Europe en jeuxl » et participer aux différentes animations, jeux et quiz proposés tout au long de ces 6 jours de foire. Palais des expositions de Limoges boulevard Schuman, limoges Limoges 87068 La Bastide Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T20:00:00+02:00

2023-05-29T10:00:00+02:00 – 2023-05-29T20:00:00+02:00 europe jeu © MDE Limousin

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Palais des expositions de Limoges Adresse boulevard Schuman, limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Palais des expositions de Limoges Limoges

Palais des expositions de Limoges Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Foire exposition de Limoges Palais des expositions de Limoges 2023-05-24 was last modified: by Foire exposition de Limoges Palais des expositions de Limoges Palais des expositions de Limoges 24 mai 2023 Limoges Palais des expositions de Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne