Organisé par l’Etudiant et l’académie de Limoges, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente au forum Post bac de Limoges avec un stand pour informer sur la mobilité en Europe. Palais des expositions de Limoges boulevard Schuman, limoges La Bastide Limoges 87068 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://bit.ly/3LPDJBE »}] La ville de Limoges accueille pour sa 12e édition le Forum Post bac ! Organisé par l’Etudiant et l’académie de Limoges avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, Limoges Métropole, l’Onisep Nouvelle-Aquitaine, l’université de Limoges et la CPU, le Forum Post bac se déroulera au Parc Expo de Limoges les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022. La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente avec un stand pour informer sur la mobilité en Europe. Vous vous apprêtez à faire un choix d’orientation, de filière ou de métier ? Vous souhaitez recevoir des informations personnalisées et de précieux conseils afin de construire le projet le mieux adapté à votre profil ? Ce salon a pour mission d’informer et d’accompagner les 15-25 ans dans le choix complexe et déterminant de leurs études. Le Forum Post bac offre la possibilité de : DIALOGUER avec des experts de l’orientation.

RENCONTRER des écoles et des formations.

PARTICIPER à un cycle de tables rondes sur les différentes filières d’études et les métiers. Une occasion unique d’aborder les questions (diplômes, nouveautés, débouchés etc.) Préparez votre visite sur le salon en ligne sur letudiant.fr, vous pourrez découvrir la liste des exposants et le contenu du salon. Mettez en favoris les exposants que vous désirez rencontrer lors du salon physique et les conférences auxquelles vous souhaitez assister pour un parcours de visite personnalisé ! N’hésitez pas à poser vos questions en ligne ! Pour vous inscrire et télécharger votre invitation gratuite et obligatoire, rendez-vous sur : https://bit.ly/3LPDJBE Bonne visite !

2022-11-18T09:00:00+01:00

© L'Etudiant

