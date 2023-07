Visites guidées Palais des evêques Bourg-Saint-Andéol, 17 septembre 2023, Bourg-Saint-Andéol.

Visites guidées Dimanche 17 septembre, 10h00 Palais des evêques

Des visites guidées du rez-de-chaussée du Palais seront organisées.

6 départs : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, et 17h.

Tarif : 8euros adulte

Gratuit jusqu’à 18ans

Palais des evêques 16, rue Poterne, 07700 Bourg-Saint-Andéol Bourg-Saint-Andéol 07700 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 54 41 76 http://www.palais-des-eveques.fr Fort médiéval embelli au XVe et XVIIe siècles, le palais épiscopal de Bourg St Andéol est un des monuments les plus complexes du Vivarais. Ses points forts : les cuisines et salle des banquets du XVe siècle, les plafonds à la française peints au XVIIe siècle (1638) et dans la chapelle le musée René Margotton, peintre contemporain. Stationnement sur les quais du Rhône, au pied du Palais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Palais des Évêques