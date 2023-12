Concert solidaire au profit des sinistrés du montreuillois Palais des Congrès Salle Ravel Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Catégories d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage

Début : 2023-12-14

fin : 2023-12-14 . Jeudi 14 décembre 2023 Palais des Congrès – Salle Ravel.

La nuit des Roc’Coeurs – Musique solidaire !

Avec : Dragon Juice, Marée Basse, Sirius, Mister Peabody, Level & Co, Vinyl Party (DJ Set) De 19h à minuit – Entrée libre

Bar et petite restauration sur place.

Organisé par la ville du Touquet.

Soirée de soutien aux habitants du montreuillois touchés par les inondations, par Rock en Stock. .

Palais des Congrès

Salle Ravel

Place de l’Hermitage

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

