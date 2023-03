37E SALON INTERNATIONAL DE PEINTURE, SCULPTURE’ ET PHOTOGRAPHIE Palais des Congrès Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges

37E SALON INTERNATIONAL DE PEINTURE, SCULPTURE’ ET PHOTOGRAPHIE Palais des Congrès, 8 juillet 2023, Vittel . 37E SALON INTERNATIONAL DE PEINTURE, SCULPTURE’ ET PHOTOGRAPHIE 1 Avenue Bouloumié Palais des Congrès Vittel Vosges Palais des Congrès 1 Avenue Bouloumié

2023-07-08 14:00:00 – 2023-07-09 19:00:00

Palais des Congrès 1 Avenue Bouloumié

Vittel

Vosges . Pays invité d’honneur : l’ITALIE

Artistes invités d’honneur : Élisabeth CIBOT, Sculptrice – Célestin MESSAGGIO, Peintre Le salon accueillera plus de 200 exposants venant de la Région, de l’Hexagone, d’Europe et du Monde. Une dizaine de pays seront représentés avec des délégations d’Allemagne, du Luxembourg, de Suisse, d’Italie, d’Espagne, de Moldavie, du Mexique, d’Ukraine ou de Russie. Près de 500 oeuvres seront exposées. « Des Talents VOSGIENS », nationalement connus, seront également mis à l’honneur. Vous découvrirez toutes les techniques, peintures à l’huile, à l’acrylique, à l’eau, au pastel ou dessin. Dans les sculptures, vous admirerez le travail du bois, de la terre, du bronze, du fer, de la résine, des tailles en direct comme du modelage. Nous aurons aussi une palette de merveilleux photographes. Des ateliers seront accessibles à tous, notamment aux enfants, pour comprendre et apprendre certaines techniques (voir le programme à venir). +33 6 75 90 49 87 http://www.salon-vittel.fr/ Palais des Congrès 1 Avenue Bouloumié Vittel

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Vittel Vosges Palais des Congrès 1 Avenue Bouloumié Ville Vittel Departement Vosges Tarif Lieu Ville Palais des Congrès 1 Avenue Bouloumié Vittel

Vittel Vittel Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel /

37E SALON INTERNATIONAL DE PEINTURE, SCULPTURE’ ET PHOTOGRAPHIE Palais des Congrès 2023-07-08 was last modified: by 37E SALON INTERNATIONAL DE PEINTURE, SCULPTURE’ ET PHOTOGRAPHIE Palais des Congrès Vittel 8 juillet 2023 1 avenue Bouloumié Palais des congrès Vittel Vosges PALAIS DES CONGRES VITTEL Vosges

Vittel Vosges