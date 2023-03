EXPOSITION RETROSPECTIVE CLAUDE HENRI SCHMITT Palais des Congrès Vittel Catégories d’Évènement: Vittel

Vosges

EXPOSITION RETROSPECTIVE CLAUDE HENRI SCHMITT Palais des Congrès, 14 août 2023, Vittel . EXPOSITION RETROSPECTIVE CLAUDE HENRI SCHMITT 1 avenue Bouloumié Palais des Congrès Vittel Vosges Palais des Congrès 1 avenue Bouloumié

2023-08-14 14:00:00 – 2023-08-20 19:00:00

Palais des Congrès 1 avenue Bouloumié

Vittel

Vosges . « Voyage au coeur de la couleur » Exposition-événement autour de l’oeuvre de l’artiste peintre Claude Henri Schmitt (1935-2021) Organisé par l’association Claude Henri Schmitt +33 3 29 08 18 30 Palais des Congrès 1 avenue Bouloumié Vittel

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Vittel, Vosges Autres Lieu Vittel Adresse Vittel Vosges Palais des Congrès 1 avenue Bouloumié Ville Vittel Departement Vosges Tarif Lieu Ville Palais des Congrès 1 avenue Bouloumié Vittel

Vittel Vittel Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vittel /

EXPOSITION RETROSPECTIVE CLAUDE HENRI SCHMITT Palais des Congrès 2023-08-14 was last modified: by EXPOSITION RETROSPECTIVE CLAUDE HENRI SCHMITT Palais des Congrès Vittel 14 août 2023 1 avenue Bouloumié Palais des congrès Vittel Vosges PALAIS DES CONGRES VITTEL Vosges

Vittel Vosges