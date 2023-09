Festival des Jeux Palais des Congrès Vichy, 22 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Le Festival des Jeux de Vichy est une fête pour tous les amateurs et amoureux des jeux de société, quel que soit votre âge..

2023-09-22 18:00:00 fin : 2023-09-22 19:00:00. .

Palais des Congrès Parc des Sources

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Vichy Games Festival is a celebration for all board game enthusiasts, whatever your age.

El Festival de Juegos de Vichy es una fiesta para todos los amantes de los juegos de mesa, sea cual sea su edad.

Das Festival des Jeux de Vichy ist ein Fest für alle Fans und Liebhaber von Gesellschaftsspielen, unabhängig von Ihrem Alter.

Mise à jour le 2023-09-20 par Vichy Destinations