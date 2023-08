Forum des associations Palais des congrés Vichy, 9 septembre 2023, Vichy.

Vichy,Allier

Présentation des activités et évènements proposés par le comité de quartier Champ Capelet..

2023-09-09 10:00:00 fin : 2023-09-09 18:00:00. .

Palais des congrés

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Presentation of activities and events proposed by the Champ Capelet neighborhood committee.

Presentación de las actividades y eventos organizados por el comité de barrio Champ Capelet.

Vorstellung der Aktivitäten und Veranstaltungen, die vom Nachbarschaftskomitee Champ Capelet angeboten werden.

Mise à jour le 2023-08-28 par Vichy Destinations