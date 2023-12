Rencontrez la douane au Salon du lycéen et de l’Étudiant à Tours Palais des Congrès Tours Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Fin : 2024-01-13T09:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00 Le Salon du lycéen et de l’étudiant à Tours le 13 janvier Vous êtes au lycée et vous préparez vos choix de spécialités et vos candidatures Parcoursup ?

Le Salon de l’étudiant est le rendez-vous incontournable pour réflechir à votre projet d’orientation, votre futur métier, et construire votre parcours d’études. Profitez de la présence des représentants de nombreuses formations et d’étudiants au Palais des Congrès à Tours. Ils apporteront des conseils personnalisés sur les choix d’études qui s’offrent à vous. Venez rencontrer la douane au Salon du lycéen et de l’étudiant à Tours La douane sera présente afin de vous faire connaître ses missions et vous présenter toutes les informations relatives au recrutement sur l’ensemble du territoire : les différents métiers, comment rejoindre la douane… Ce sera aussi l’occasion pour vous de demander aux agents présents de partager leurs expériences et leur intérêt pour leur métier. Informations pratiques Date : samedi 13 janvier 2024

Horaires : de 9h à 17h

Adresse : Palais des Congrès, Espace Daniel Bourdu – niveau -2

26 boulevard Heurteloup, 37000 Tours

Plus d'informations

Palais des Congrès Tours
26 boulevard Heurteloup, 37000 Tours
Tours 37000

