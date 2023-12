LAURENT BAFFIE – LAURENT BAFFIE se pose des questions PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours, 27 janvier 2024, Tours.

LAURENT BAFFIE « se pose des questions » Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes.Rajoutez à ça à toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé dont le seul but est de vous dépouiller…de rire !Durée 1h30 Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans

Tarif : 29.40 – 42.00 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 Boulevard heurteloup 37000 Tours 37