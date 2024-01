MIKA PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours Catégorie d’Évènement: Tours MIKA PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours, 13 mars 2024, Tours. Achat limité à 8 billets par acheteur.MIKA, artiste aux multiples disques de platine, démarre la rentrée de la plus belle des manières avec la sortie de son nouveau single « C’est la Vie ». MIKA annonce également une tournée française : APOCALYSPE CALYPSO TOUR qui aura lieu dans 16 villes en mars 2024. Il présentera sur scène tous ses tubes et un nouvel album 100% en français, prévu pour Décembre 2023.

Tarif : 46.20 – 68.20 euros.

Début : 2024-03-13 à 20:00 Réservez votre billet ici PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37 Détails Catégorie d’Évènement: Tours Autres Code postal 37000 Lieu PALAIS DES CONGRES TOURS - FRANCOIS 1ER Adresse 26 BOULEVARD HEURTELOUP Ville Tours Departement 37 Lieu Ville PALAIS DES CONGRES TOURS - FRANCOIS 1ER Tours Latitude 47.391014 Longitude 0.693506 latitude longitude 47.391014;0.693506

