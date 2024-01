FARY PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours, 5 mars 2024, Tours.

Oui, je sais, ça fait un moment que je ne t’ai pas donné de nouvelles.Oui, c’est vrai, ma relation avec toi est presque aussi complexe qu’avec elles.Mais je te jure que t’es le seul public que je n’ai jamais aimé.Et je ne dis pas ça à tous les publics que je rencontre !Crois-moi, s’il te plaît. Et aime-moi, si tu peux… FaryExtraits de presse : « Un spectacle bluffant »télérama« Quelle réussite »France Info« Pari osé et réussi »le parisien«Élégant, ciselé, souvent incisif et provoquant »France inter

Tarif : 34.40 – 48.00 euros.

Début : 2024-03-05 à 20:30

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37