Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10

fin : 2024-02-10 . Samedi 10 février 2024 20h30 – Palais des Congrès – Théâtre Victor Boucher. Seul en scène pour la première fois, retrouvez Philippe Lellouche dans un rapport intime avec le public.

Un spectacle drôle et réconfortant de nostalgie heureuse où il partage avec autodérision ses souvenirs d’enfance, ses émois amoureux et bien sûr ses névroses.

Après 15 ans de triomphe au théâtre, Philippe Lellouche vous propose un voyage dans le temps dans « Stand Alone ».

Un moment de bonheur assumé dont nous avons tous besoin. Tarifs :

CAT 1 : 40€ / Tarif collaborateurs Barriere : 20€

CAT 2 : 35€ / Tarif collaborateurs Barriere : 17.50€

CAT 3 : 30€ / Tarif collaborateurs Barriere : 15€

Tarifs réduits pour les Carré VIP :

CAT 1 :

– Blanc : 31€

– Argent / Or / Noir : 27€

CAT 2 :

– Blanc : 26.50€

– Argent / Or / Noir : 23€ .

