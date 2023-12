Festival des jeux de Souillac Palais des Congrès Souillac, 13 janvier 2024, Souillac.

Souillac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-14 18:30:00

Entrez dans un monde où l’imagination prend vie et où l’aventure n’a pas de limites ! Nous sommes ravis de vous inviter au Festival du Jeu 2024 à Souillac, l’événement ultime pour les passionnés de jeux de tous âges. Présence d’auteur et d’éditeurs

Samedi soir 20h Tournoi Magic, Murder Party et Nocturne.

Entrez dans un monde où l’imagination prend vie et où l’aventure n’a pas de limites ! Nous sommes ravis de vous inviter au Festival du Jeu 2024 à Souillac, l’événement ultime pour les passionnés de jeux de tous âges. Présence d’auteur et d’éditeurs

Samedi soir 20h Tournoi Magic, Murder Party et Nocturne

.

Palais des Congrès

Souillac 46200 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Vallée de la Dordogne