Gala du Beaujolais Palais des Congrés Souillac Catégories d’Évènement: Lot

Souillac Gala du Beaujolais Palais des Congrés Souillac, 16 novembre 2023, Souillac. Souillac,Lot Repas et animations musicales : Véronique Pomiés – Lou Parca – Vanessa Desnault – Gérard Gouny – Cédric Bergougnoux.

2023-11-16 14:00:00 fin : 2023-11-16 20:00:00. 16 EUR.

Palais des Congrés

Souillac 46200 Lot Occitanie



Meals and musical entertainment: Véronique Pomiés – Lou Parca – Vanessa Desnault – Gérard Gouny – Cédric Bergougnoux Comidas y animación musical: Véronique Pomiés – Lou Parca – Vanessa Desnault – Gérard Gouny – Cédric Bergougnoux Essen und musikalische Unterhaltung: Véronique Pomiés – Lou Parca – Vanessa Desnault – Gérard Gouny – Cédric Bergougnoux Mise à jour le 2023-10-24 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Palais des Congrés Adresse Palais des Congrés Ville Souillac Departement Lot Lieu Ville Palais des Congrés Souillac latitude longitude 44.89503;1.48316

Palais des Congrés Souillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souillac/