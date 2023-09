Puces des couturières et loisirs créatifs Palais des congrès Souillac, 1 octobre 2023, Souillac.

Souillac,Lot

La création sera à l’honneur à l’occasion de ces nouvelles puces des couturières et loisirs créatifs, au palais des congrès.

2023-10-01 10:00:00 fin : 2023-10-01 17:00:00. EUR.

Palais des congrès Rue du Maquis

Souillac 46200 Lot Occitanie



Creativity takes center stage at this year’s Puces des couturières et loisirs créatifs, at the Palais des Congrès in Paris

Este año, la creatividad será el centro de atención de las Puces des couturières et loisirs créatifs, en el Palacio de Congresos de París

Die Kreativität wird bei diesen neuen Flohmärkten der Schneiderinnen und kreativen Hobbys im Kongresszentrum geehrt

