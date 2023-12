Casse-Noisette, un conte musical Palais des Congrès – Salle Ravel Place de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage, 3 janvier 2024, Le Touquet-Paris-Plage.

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-01-03

.

Mercredi 3 janvier 2024

16h00 – Palais des Congrès – Théâtre Victor Boucher

Durée : 55 min

À partir de 5 ans

Tarif plein : 8 €

Tarif réduit (2 – 12 ans) : 6 €

Gratuit pour les moins de 2 ans

Le soir de Noël, la petite Marie se voit offrir un étrange bonhomme de bois, Casse-Noisette, ne se doutant pas qu’à la nuit tombée elle sera transportée dans le monde fantasmagorique des rêves et des contes…

Parviendra-t-elle à délivrer Casse-Noisette du mauvais sort qui l’enferme dans ce corps en bois ?

Une comédienne-chanteuse et un comédien-pianiste, nous entrainent dans cette histoire enchantée, devenant tour à tour personnages et conteurs, ponctuée de chansons et créations originales et rythmée par les musiques de Tchaïkovsky.

L’occasion de faire découvrir de façon ludique les célèbres musiques du ballet féérique.

Compagnie Princesse Moustache

Texte : Laura Chiche et Jo Zeugma d’après E.T.A Hoffmann

Musiques : Tchaïkovsky – Musiques Originales : Jo Zeugma

Scénographie : Vincent Lefèvre – Costumes : Cécile Kou

Distribution Laura Chiche et Benjamin Zana

.

Palais des Congrès – Salle Ravel

Place de l’Hermitage

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-11-17 par Pas-de-Calais Tourisme