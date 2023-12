Ballet Julien Lestel – Rencontres Palais des Congrès – Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage, 17 mars 2024, Le Touquet-Paris-Plage.

Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

.

Dimanche 17 mars 2024

16h00

Palais des Congrès.- Salle Ravel.

Avec les danseurs du Ballet Julien Lestel

Dans la lignée des Jirí Kylián, Ohad Naharin ou encore Crystal Pite, le chorégraphe Julien Lestel impose un style singulier avec ses créations résolument modernes, uniques, esthétiques et puissantes.

Cette pièce chorégraphique a pour thème les rencontres. Il s’agit d’explorer le champ des possibles qu’elles offrent, la manière dont elles tracent le chemin de notre existence et façonnent l’être que nous sommes. Elles sont les fils du tissage structurant les liens qui nous relient les uns aux autres.

Elles nous révèlent à nous-mêmes tout en nous donnant l’occasion de nous ouvrir aux autres et au monde. Une rencontre peut venir du hasard, mais encore faut-il saisir l’instant qui nous l’offre et savoir sortir de soi pour accueillir l’autre dans sa différence.

Chorégraphie : Julien Lestel

Musiques : Ezio Bosso /Chet Baker

Lumières : Lo-Ammy Vaimatapako

Costumes : BJL

Production : Alexandra Cardinale Opéra Ballet Production

Création 2023

Durée : 1 heure

Crédit photo : Ann Ray

Carré Diamant : 47€ / Tarif collaborateurs Barriere : 23,50

Carré Or : 42€ / Tarif réduit : Etudiants, pole emploi, PMR, sénior +60 ans : 37,80€ / Tarif collaborateurs Barriere : 21€

CAT 1 : 37€ / Tarif collaborateurs Barriere : 18,50€

CAT 2 : 32€ / Tarif collaborateurs Barriere : 16€

.

Palais des Congrès – Salle Ravel

Avenue de l’Hermitage

Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France



