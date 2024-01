THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage THE GLENN MILLER MEMORIAL ORCHESTRA PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage, 25 février 2024, Le Touquet Paris Plage. Dans le cadre du WINTER JAZZ FESTIVAL au Touquet du 22 au 25 février 2023Tromboniste de jazz avec Benny Goodman dans l’orchestre de Ben Pollack, en 1938, Glenn Miller forme son orchestre. 1939, c’est la guerre ; il s’engage dans l’Armée de l’air et crée l’Army Air Force Band Le 14 décembre 1944, Glenn Miller disparaît dans un accident d’avion. Les amateurs des grandes formations de jazz se réjouiront d’écouter ce prestigieux concert qui rend hommage à Glenn Miller et son swing.

Tarif : 39.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-25 à 17:00 Réservez votre billet ici PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL PLACE DE L’HERMITAGE 62520 Le Touquet Paris Plage 62 Détails Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage Autres Code postal 62520 Lieu PALAIS DES CONGRES - SALLE RAVEL Adresse PLACE DE L'HERMITAGE Ville Le Touquet Paris Plage Departement 62 Lieu Ville PALAIS DES CONGRES - SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage Latitude 50.519871 Longitude 1.593384 latitude longitude 50.519871;1.593384

