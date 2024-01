YOUN SUN NAH & BOJAN Z PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage YOUN SUN NAH & BOJAN Z PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage, 24 février 2024, Le Touquet Paris Plage. Dans le cadre du WINTER JAZZ FESTIVAL au Touquet du 22 au 25 février 2023Youn Sun Nah présente un répertoire complètement nouveau, un recueil de chansons qui ont marqué sa vie, dans l’intimité du piano / voix. Révélation de l’année 2005 à Juan Les Pins, sa carrière internationale s’affirme avec 11 albums et sa participation à de nombreux festivals de Jazz. Pour ce concert, elle sera en duo avec l’un des plus grands pianistes européens, Bojan Z.Youn Sun Nah : voixBojan Z : piano

Tarif : 31.20 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30 Réservez votre billet ici PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL PLACE DE L’HERMITAGE 62520 Le Touquet Paris Plage 62 Détails Catégorie d’Évènement: Le Touquet-Paris-Plage Autres Code postal 62520 Lieu PALAIS DES CONGRES - SALLE RAVEL Adresse PLACE DE L'HERMITAGE Ville Le Touquet Paris Plage Departement 62 Lieu Ville PALAIS DES CONGRES - SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage Latitude 50.519871 Longitude 1.593384 latitude longitude 50.519871;1.593384

PALAIS DES CONGRES - SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage 62 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-touquet-paris-plage/