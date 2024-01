MURRAY HEAD PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL Le Touquet Paris Plage, 22 février 2024, Le Touquet Paris Plage.

Dans le cadre du WINTER JAZZ FESTIVAL au Touquet du 22 au 25 février 2023Murray Head fait partie de ces artistes qui ont marqué l’histoire de la musique en une seule chanson : Say It Ain’t So (1975) encore dans toutes les têtes… Mais peut-on réduire un homme à un seul titre ? Certainement pas ! Murray Head vit mille vies à la fois : acteur de films et séries, chanteur live et/ou dans des comédies musicales. C’est l’artiste incontournable du Pop Rock de notre temps.

Tarif : 39.00 – 59.00 euros.

Début : 2024-02-22 à 20:30

PALAIS DES CONGRES – SALLE RAVEL PLACE DE L’HERMITAGE 62520 Le Touquet Paris Plage 62