SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOX PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg, 21 mai 2024, Strasbourg.

SCOTT BRADLEE’S POSTMODERN JUKEBOXThe 10 TourAprès un succès planétaire sur Youtube et une tournée mondiale à guichet fermé, le new-yorkais Scott Bradlee et le collectif Postmodern Jukebox annoncent une nouvelle tournée pour célébrer leurs 10 ans et leur millième concert en 2024.Pour rappel, Scott Bradlee et Postmodern Jukebox forment un collectif de musiciens et de chanteurs qui ensemble remontent le temps en reprenant les tubes contemporains façon vintage (jazz, soul, doo wop, lindy hop, swing, charlestone et bien plus). Les grands succès musicaux de ces dernières années se voient offrir une nouvelle version : de Miley Cyrus à Maroon 5 en passant par Radiohead ou encore Beyoncé !Dix ans et deux milliards de vues plus tard, les concerts de Postmodern Jukebox sont devenus une tradition musicale annuelle pour des centaines de milliers de fans dévoués dans le monde entier.Venez célébrer leur 10 -ème anniversaire à l’Olympia le 20 mai 2024 !

Tarif : 41.00 – 68.50 euros.

Début : 2024-05-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME PLACE DE BORDEAUX – WACKEN 67000 Strasbourg 67