EURYTHMICS SONGBOOK – EURYTHMICS SONGBOOK FEATURING DAVE STEWART PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME Strasbourg, 22 novembre 2023, Strasbourg.

Tarif : 41 à 90.5 euros.

Dave Stewart, le légendaire membre de Eurythmics annonce une tournée événement : Eurythmics Songbook: Sweet Dreams 40th anniversary. Chanteur, auteur, musicien, producteur et co-fondateur de Eurythmics, Dave Stewart se prépare à nouveau à captiver son public avec l’annonce de la tournée Eurythmics Songbook : Sweet Dreams 40th Anniversary Tour . Suite au concert triomphal au Royal Festival Hall de Londres en 2019, avec la bénédiction de sa comparse Annie Lennox (qui a mis fin à sa carrière), Dave Stewart continue de faire vivre la musique de Eurythmics, légendaire duo qui aura marqué les années 80 avec les tubes ”There Must Be An Angel (Playing With My Heart) ”, ”The Miracle Of Love”, ”Here Comes The Rain Again”, et bien évidemment le titre ”Sweet Dreams (Are Made Of This) ” qui fête ses 40 ans. C’est notamment avec cette chanson soutenue, par une basse rythmique synthétique, que le groupe s’est fait connaître dans le monde entier. Renommé pour sa combinaison unique de synth-pop, new wave, soul et rock, Eurythmics a vendu plus de 75 millions d’albums dans le monde depuis leur début dans les années 80 et sont restés, depuis, des icones de la musique pop. Dave Stewart compte parmi les artistes les plus respectés et accomplis de l’histoire de la musique pop. Pour ce concert nostalgique et électrisant, il sera accompagné de musiciennes et chanteuses talentueuses. Tous témoigneront de l’empreinte indélébile de Eurythmics et de l’influence intemporelle du duo sur le paysage musical mondial.

PALAIS DES CONGRES-SALLE ERASME

PLACE DE BORDEAUX – WACKEN Strasbourg 67000

