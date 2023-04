FACE AUX PROS… PAS D’IMPRO Palais des Congrès Rochefort Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

FACE AUX PROS… PAS D’IMPRO Palais des Congrès, 26 mai 2023, Rochefort. FACE AUX PROS… PAS D’IMPRO Vendredi 26 mai, 09h00 Palais des Congrès Entrée sur prescription par les référents de parcours PLIE Sensibiliser les publics à l’accès aux métiers qui peuvent être exercé autant par des femmes que par des hommes.

Mise en situation réelle avec des employeurs auprès des publics en parcours emploi PLIE à Rochefort.

Pour les publics, il s’agit d’améliorer sa présentation en entreprise en situation réelle avec un jury composé de chefs d’entreprises.

Le candidat viendra avec un CV et une lettre de motivation sur son offre idéale.

L’entretien se fera sur une durée de 25 minutes

Puis un second temps les recruteurs feront un debriefing de l’entretien et notamment valoriser les compétences des publics reçus pour exercer un emploi dans la bienveillance.

Le but est de permettre aux candidats de reprendre confiance, de mettre en perspectives les points d’amélioration et aussi l’opportunité de prise de contact avec un recruteur potentiel.

Ce sera aussi l'opportunité pour les publics de mieux connaitre les métiers existants au sein des entreprises représentée pour aller vers de nouvelles perspectives. Palais des Congrès 73 rue Toufaire 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T12:30:00+02:00

2023-05-26T09:00:00+02:00 – 2023-05-26T12:30:00+02:00 PLIE EUROPE

