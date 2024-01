AFFAIRES DE FAMILLE PALAIS DES CONGRES-REMIREMONT Remiremont, samedi 18 mai 2024.

Avec ce billet, vous pourrez profiter de deux jours de musique et de danse au festival Affaires de Famille, qui célèbre la culture hip-hop au Palais des congrès de Remiremont.Le samedi 18 mai 2024, de 18h à 2h, vous assisterez aux concerts de Doc Gyneco, Ärsenik, Rockin’ Squat, Rocca, Souffrance et Decal Crew, des artistes qui ont marqué l’histoire du rap français.Le dimanche 19 mai 2024, à partir de 14h, vous admirerez le battle de danse hip-hop, qui opposera des danseurs de différents styles et de différents pays, dans une ambiance festive et conviviale.Restauration et buvette sur place !

Tarif : 39.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-05-18 à 18:00

PALAIS DES CONGRES-REMIREMONT 1 Place du Champ de Mars 88200 Remiremont 88