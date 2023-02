Soirée « Investissez local » à Lannion Palais des Congrès, 13 mars 2023, Perros-Guirec.

Et si vous deveniez acteur de votre territoire en investissant dans les jeunes entreprises innovantes locales, porteuses d’emplois et de valeur pour le Trégor ?

la 4ème édition de sa soirée « Investissez local » qui aura lieu le lundi 13 mars 2023 de 18h30 à 20h30 à Perros-Guirec (Palais des congrès). La technopole Anticipa, acteur du développement économique par l’innovation sur le Trégor, organise Cette soirée est dédiée à celles et à ceux, professionnels ou particuliers qui souhaitent s’engager dans l’économie locale. Venez rencontrer les startups du numérique mais pas que… Vous découvrirez des innovations « Made in Lannion-Guingamp ». Ces pépites participent au dynamisme économique du Trégor car elles sont génératrices d’innovation et d’emplois. Pour se développer, elles ont besoin de financement et ainsi d’ouvrir leur capital. Investir dans les entreprises innovantes recouvre également certains avantages, notamment fiscaux. Au programme : Investir dans les entreprises innovantes : Quelles solutions et modalités, quels avantages, quelle fiscalité ?

Pitchs de startups

Témoignage d’investisseur Echanges autour d’un cocktail Inscription : EN CLIQUANT ICI

