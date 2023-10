Cet évènement est passé Exposition Treil.J Palais des Congrès Perpignan Perpignan Catégories d’Évènement: Perpignan

Pyrénées-Orientales Exposition Treil.J Palais des Congrès Perpignan Perpignan, 3 octobre 2023, Perpignan. Exposition Treil.J 3 – 13 octobre Palais des Congrès Perpignan Découvrez une rétrospective de Jean Treil. Chacun des tableaux exposés révèle une partie de son histoire artistique.

Parcourez sa recherche et son questionnement autour du noir et de la lumière.

L’art de Jean Treil résonne avec l’âme de chaque visiteur. Palais des Congrès Perpignan Pl. Armand Lanoux, Perpignan Perpignan 66000 Saint-Jean Pyrénées-Orientales Occitanie 0468682626 http://www.congres-perpignan.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

