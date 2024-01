LES PIGEONS PALAIS DES CONGRES Perpignan, mercredi 20 mars 2024.

Entre illusion et réalité, miroir et fantasme, auto-dérision et lucidité, le duo complice et complémentaire formé par Michel Leeb et Francis Huster fonctionne à merveille dans cette réflexion douce-amère sur le métier d’acteur. En se glissant dans la peau de ces deux cabotins has been, décrits avec une infinie tendresse par Michel Leeb, les deux compères nous entraînent dans une comédie de boulevard surprenante et savoureuse, où le temps qui passe laisse des traces que l’on aimerait effacer. Mais pour cela, il faudrait être un auteur ! …Comédiens de seconde zone, habitués aux rôles à visibilité mineure, Serge et Bernard ont depuis longtemps abandonné toute idée de célébrité. La soixantaine arrivée, ils se contentent de gérer le présent en essayant de ne pas trop se fourvoyer et entamer le peu de crédit qu’il leur reste. Lorsque le hasard les met face à face dans l’antichambre du casting d’un film un peu étonnant, les deux acteurs naturellement se mettent à égrener souvenirs et illusions, déboires et enthousiasmes. Mais quand soudain apparaît le texte d’une scène du film, tout bascule et les pousse vers des extrémités qu’ils ne pensaient pas atteindre un jour !

Tarif : 41.00 – 53.00 euros.

Début : 2024-03-20 à 20:29

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66