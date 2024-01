UNE IDÉE GÉNIALE PALAIS DES CONGRES Perpignan, 1 mars 2024, Perpignan.

Nominations 2023 pour le Molière de la meilleure Comédie,du meilleur Comédien et de la meilleure Comédienne dans un second rôleSituations rocambolesques, portes qui claquent et triangle amoureux, quiproquos et situations absurdes qui s’invitent à la soirée, après J’ai envie de toi, la nouvelle comédie écrite par Sébastien Castro et José Paul est un petit bijou de boulevard, un tourbillon de folie dans lequel on se perd avec délectation tant pièce (dé)montée est des plus délicieuses.Depuis qu’ils ont visité ensemble un appartement, Arnaud se demande si Marion, sa compagne, n’a pas flashé sur l’agent immobilier. Ce n’est pas qu’il soit jaloux mais quand même, une petite vérification s’impose. Coup de bol, il rencontre par hasard le sosie parfait de ce bel agent immobilier. Ni une ni deux, une idée géniale se fait jour en lui et le pousse à lui demander de se faire passer pour son supposé rival pour être hautement désagréable avec Marion, et ainsi lui ôter toute envie d’aller plus loin. Brillante inspiration jusqu’à ce que le faux agent se retrouve nez à nez avec le vrai et qu’en prime un frère jumeau débarque à l’improviste. Pour Arnaud, c’est sûr, trois sosies dans la même soirée, c’est un peu trop !

Tarif : 36.00 – 48.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:29

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66