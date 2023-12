CASSE NOISETTE PALAIS DES CONGRES Perpignan, 7 février 2024, Perpignan.

Dans ce monde, imaginé par Tchaïkovski, qui doucement fait passer l’enfant à l’âge adulte, la magie transforme chaque tableau en source d’émerveillement absolu, chaque pas de danse en petit moment suspendu qui met des étoiles dans les yeux des petits et des grands. Ce d’autant plus que cette symphonie de la danse, émouvante et merveilleuse, est sublimée par les artistes ukrainiens d’exception du Grand Ballet de Kiev, éblouissants de talent et de grâce, véritables virtuoses capables de nous offrir un spectacle fabuleux entre rêve et magie.Alors que Noël se prépare dans la joie, un vieil oncle, un peu magicien, arrive les mains chargées de cadeaux. Parmi les poupées à ressort et les soldats grandeur nature qu’il a apporté pour chacun, Clara va recevoir un Casse-Noisette en forme de soldat en uniforme de parade. Et lorsque tout le monde s’endort enfin, la féerie commence, les jouets, avec à leur tête le beau Casse-Noisette transformé en prince, prennent vie et, après avoir livré bataille contre les rats, entraînent la petite fille vers le palais enchanté de Confiturembourg où sont données les plus belles et colorées danses qui soient.

Tarif : 26.00 – 43.00 euros.

Début : 2024-02-07 à 20:00

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan