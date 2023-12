DÎNER DE FAMILLE PALAIS DES CONGRES Perpignan, 6 février 2024, Perpignan.

A voir certaines familles, on finit par se dire qu’on a de la chance d’en avoir une « normale » !… En tous cas, ce Dîner de famille, mitonné par Pascal Rocher et Joseph Gallet, nous le prouve plutôt deux fois qu’une avec quiproquos, vacheries, étincelles et autres révélations fracassantes à l’appui. De quoi nous donner envie de nous transformer en petites souris pour assister à ce repas sous haute tension !A 30 ans, on a toute la vie devant soi et s’il y a bien une chose que l’on peut faire, c’est tenter l’impossible ! Par exemple, pour Alex, organiser un dîner avec ses deux parents pour leur demander d’être les témoins de son mariage, même si, depuis sa naissance, ils sont fâchés. Peu importe que son père, animateur télé en perte de vitesse ayant une préférence pour les hommes, soit physiquement absent de sa vie depuis toujours ou que sa mère, plus préoccupée par les enfants qu’elle a eus d’un second mariage que par lui, ne se soit jamais vraiment intéressée à sa vie. Mais ce que le plan parfait d’Alex n’avait pas prévu, c’est que cette soirée allait très vite partir en vrille…

Tarif : 34.00 – 42.00 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:29

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan 66