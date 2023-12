LE JOUR DU KIWI PALAIS DES CONGRES Perpignan, 29 janvier 2024, Perpignan.

Un seul yaourt au kiwi manque dans votre frigo et d’un coup tout est dépeuplé… Enfin, surtout pour Barnabé, un comptable ronchon et maniaque, veuf et procédurier, solitaire et franchement obsessionnel. Et personne ne peut faire grand-chose pour lui, même pas sa psychiatre ! Car Barnabé le sait, au plus profond de lui, quelqu’un ou quelque chose vient subrepticement lui dérober de la nourriture quand il a le dos tourné. Un Pim’s par-ci, une Craquotte par-là, et ce fameux yaourt au kiwi qui laisse son propre fils penser qu’il perd les pédales… Parfois, il suffit d’un rien pour changer le cours d’une vie !Il aura donc fallu un yaourt manquant pour que père et fils se rejoignent pour la première fois sur scène. Inspiré d’un fait divers japonais, ce Jour du kiwi offre à Gérard et Arthur Jugnot, une partition drôle et tendre, grinçante et grave, à l’image de ces relations familiales où les mots ne sont pas toujours faciles à dire et les sentiments à montrer !

Tarif : 41.00 – 53.00 euros.

Début : 2024-01-29 à 20:29

Réservez votre billet ici

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan