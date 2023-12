LES CHEVALIERS DU FIEL PALAIS DES CONGRES Perpignan, 27 janvier 2024, Perpignan.

Ils en ont gros sur le cœur et aujourd’hui ils vont faire entendre leurs légitimes revendications ! Passe encore qu’on leur bouge sans cesse l’heure de l’apéro mais vouloir les faire travailler plus longtemps alors même qu’ils s’ingénient à en faire le moins possible, ça ne va pas du tout, mais alors pas du tout, du tout ! Car ces hommes de l’ombre, faits d’abnégation contrôlée et de conscience professionnelle à géométrie variable, qui suent sang et eau pour évacuer ces quelques feuilles qui jonchent nos rues et nos places, ne se laisseront pas faire. Car oui, les municipaux sont là, prêts, comme Gilbert et Christian, à tous les sacrifices pour le bien commun, et ce, même s’ils sont déjà débordés, même si, comme ils le disent si bien, ce n’est pas parce qu’ils n’ont rien à faire que ça va se faire tout seul ! Et quand, en prime, ce sont Les Chevaliers du Fiel qui narrent leurs aventures du quotidien, entre amour, pastis, luttes sociales et débats de fond, alors une chose est sûre, c’est que ceux qui ont envie de les affronter connaîtront le goût des larmes de rire !NOUVEAU SPECTACLE

Tarif : 35.20 – 59.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 20:29

PALAIS DES CONGRES PLACE ARMAND LANOUX 66000 Perpignan