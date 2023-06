Bal Trad Party Palais des congrès, Parthenay (79) Bal Trad Party Palais des congrès, Parthenay (79), 28 octobre 2023, . Bal Trad Party Samedi 28 octobre, 20h30 Palais des congrès, Parthenay (79) Venez decouvrir ce duo, plein d’énergie pour nous faire danser nos danses du Poitou et des danses québécoises. Soiréé organisée par l’association Vivre au PAys pour sa derniière soirée de la saison de danses traditionelles. rens: 06/36/99/43/84 source : événement Bal Trad Party publié sur AgendaTrad Palais des congrès, Parthenay (79) 22, Boulevard de la Meilleraye

