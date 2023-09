Colloque grand public : « Le vitrail, d’hier à aujourd’hui » Palais des congrès Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Parthenay Colloque grand public : « Le vitrail, d’hier à aujourd’hui » Palais des congrès Parthenay, 14 octobre 2023, Parthenay. Colloque grand public : « Le vitrail, d’hier à aujourd’hui » Samedi 14 octobre, 10h00 Palais des congrès Gratuit. Sur inscription. Ce colloque grand public est organisé en lien avec l’exposition « Le vitrail, l’art de la couleur », présentée au Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) à Parthenay, depuis mai 2021 jusqu’à fin octobre 2023.

Quatre interventions sont au programme de cette journée :

– « L’atelier Lobin de Tours » par Olivier Geneste, docteur en histoire de l’art, chercheur associé au service Patrimoine et Inventaire, Centre François-Garnier (Centre-Val de Loire).

– « Discussion sur la création de nouveaux vitraux pour des églises » par Jean-Jacques Fanjat, peintre-verrier (Lyon), créateur des vitraux de la chapelle des Cordeliers à Parthenay.

– « Le chantier de restauration des vitraux de Notre-Dame de Paris » par Marie-Hélène Didier, conservatrice des Monuments historiques à la DRAC d’Île-de-France, référente pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.

– « La création de la Cité du Vitrail à Troyes » par Anne-Claire Garbe, conservatrice de la Cité du Vitrail à Troyes. Palais des congrès Place du drapeau, 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.cc-parthenay-gatine.fr/vitrail »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00 ©Communauté de communes de Parthenay-Gâtine Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Palais des congrès Adresse Place du drapeau, 79200 Parthenay Ville Parthenay Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Palais des congrès Parthenay latitude longitude 46.646969;-0.247669

Palais des congrès Parthenay Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/parthenay/