Fin : 2024-01-20T10:00:00+01:00 – 2024-01-20T18:00:00+01:00 Le Salon masters et mastères spécialisés, en France et à l’étranger le 20 janvier 2024 Vous envisagez de poursuivre vos études après un bac + 3 et vous vous demandez quelles sont les différences entre un master, un mastère spécialisé, un MSc ou encore un MBA ? Découvrez les spécificités de chacun de ces diplômes et leurs débouchés. Venez rencontrer les organismes de formation Salon masters et mastères spécialisés, en France et à l’étranger à Paris. Obtenez des informations sur le contenu des programmes, les modalités d’admission… Venez rencontrer la douane au Salon masters et mastères spécialisés à Paris La douane sera présente afin de vous faire connaître ses missions et vous présenter toutes les informations relatives au recrutement sur l’ensemble du territoire : les différents métiers, comment rejoindre la douane… Ce sera aussi l’occasion pour vous de demander aux agents présents de partager leurs expériences et leur intérêt pour leur métier. Informations pratiques Date : samedi 20 janvier 2024

: de 10h à 18h Adresse : Palais des Congrès – 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris

Adresse : Palais des Congrès – 2, place de la Porte Maillot 75017 Paris

