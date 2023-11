HK – DANSER ENCORE Palais des Congrès Oissel, 24 novembre 2023, Oissel.

HK – DANSER ENCORE Vendredi 24 novembre, 20h30 Palais des Congrès Tarif plein 16,40 € – Tarif réduit 11,40 € – Tarif Labo 8,20 € – Tarif Famille 20,40 €

Danser encore, une chanson qui a voyagé partout en France et par-delà nos frontières, une mélodie contagieuse, une irrévérence joyeuse, une irrépressible envie de se retrouver, de semer et de s’aimer, de sourire et de danser…

Ensemble ! HK et ses ami.e.s vous invitent à les rejoindre partout en France pour des concertes aux allures de bals populaires !

Palais des Congrès 14 Avenue Saint Julien 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « resa.billetterie@ville-oissel.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 32 95 61 17 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ticketingcine.fr/index.php?lang=fr&nc=0079 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

