Seine-Maritime

LES FO'PLAFONDS Jeudi 17 novembre, 20h30 Palais des Congrès

Tarif Plein 16,40€, Tarif Réduit 11,40 € et Tarif Carte Labo 8,20 €

Une belle aventure pour le groupe qui aura atteint les demies-finale de l’émisson allemande Das Supertalent, l’équivalent de « La France a un incroyable talent ». handicap moteur mi Palais des Congrès 14 Avenue Saint Julien 76350 OISSEL Oissel 76350 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-17T20:30:00+01:00

2022-11-17T22:00:00+01:00

