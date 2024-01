FESTIVAL THE GIANTS OF ROCK – FESTIVAL THE GIANTS OF ROCK – MAZAMET PALAIS DES CONGRES Mazamet, samedi 2 mars 2024.

FESTIVAL THE GIANTS OF ROCKPour sa 3ème édition du Tribute Festival » THE GIANTS OF ROCK » sur Mazamet, ce sera un hommage à la célébration du fameux concert de Bercy de 1993 avec BON JOVI ET BILLY IDOL interprétés par le meilleur tribute franco italien à BON JOVI que sont les » NEW JERSEY » et » IDOLOGY » seul tribute en France dédié aux hits Pop Rock du King BILLY IDOL encore actif de nos jours sur Las Vegas.Les Mazamétains seront bien gâtés sur cette édition de 2024 puisque l’unique hommage mixte aux TEXAS et THE CORRS seront en spécial guest pour démarrer une soirée qui se présente parmi des plus prometteuses pour les amateurs du genre.Programme :Dés 20HTHE CORRS & TEXAS par TEXCORRSA ne surtout pas manquer, ce super projet en exclusivité pour le festival, un projet hommage unique en Europe, qui réunit 11 musiciens aussi talentueux les uns que les autres au service d’un hommage exceptionnel mixte pour de 2 supers bands britanniques et très populaires en France que sont » TEXAS » et » THE CORRS ». » TEXCORRS » monté sur mesure avec une dream-team, autour de Karolyn Bonnio, à hauteur des exigences que demande ce projet pour vous faire revivre les plus grands tubes de ces deux formations, en voyageant dans le temps avec les magnifiques sonorités irlandaises pour The Corrs, et la touche plus bluesy et folk Rock, qui ont fait le succès de Sharleen Spiteri avec Texas à partir des années 80.21H30 BILLY IDOL par IDOLOGY2024 sera l’année écoulée qui célébra les 30 ans de l’album mythique de » CYBERPUNK » . . . BILLY IDOL avait 38 ans et c’est avec 20 années de plus aujourd’hui que Lou Bonnio revient également avec un nouveau Line Up pour IDOLOGY, afin de rendre un hommage des plus fidèles à la discographie de l’une des stars les plus populaires du PUNK ROCK à travers le monde, durant les années 80. Une véritable machine à tubes que formait le duo emblématique BILLY IDOL / STEVE STEVENS collectionnant les disques platines avec des titres légendaires tels que EYES WITHOUT A FACE , DANCING WITH MYSELF, L A WOMAN , WHITE WEDDING, FLESH FOR FANTASY, REBEL YELL, SPEED, SHOCK TO THE SYSTEM etc . . . Ce sera donc 1 Heure de set intensif et accrocheur que proposera ce band parmi lequel on compte un certain Thomas Fratti , grand guitariste français dans le rôle STEVE STEVENS pour interpréter avec brio et dans les règles de l’art, les plus grands hits de BILLY IDOL. Les puristes et fervents amateurs de BILLY IDOL toujours bluffés par IDOLOGY, ne seront pas déçus avec ce nouveau Band constitué depuis 2023.22H45 BON JOVI par NEW JERSEYles » NEW JERSEY », tribute to BON JOVI, l’une des références en matière d’hommage rendu en Europe, seront présents pour clôturer ce grand bal rock de l’année 2024 sur Mazamet avec cette 3ème édition » THE GIANTS OF ROCK ».Les 5 musiciens de » NEW JERSEY » constitué de l’emblématique noyau du Band » FOX », groupe culte de la région PACA et ses 4 membres qui ont accompagné grand nombre d’artistes.New Jersey fût le tout premier tribute en juin 2023 à avoir été retenu pour cette magnifique édition en bassin Mazamétain.Il ne pouvait en être autrement, après les succès époustouflants de leurs divers passages sur chaque édition.Krees Moretti, l’une des plus belles voix Rock national, excelle avec brio dans ce registre des plus belles années de Jon Bon Jovi. New jersey, reconnu sans contestations, parmi l’un des tout meilleurs hommages à cette machine à hits HARD FM qu’était le combo Bon Jovi, avec en prime un Pierre Favola, lead guitariste des plus bluffants, dans la peau du très charismatique Richy Sambora .Pour clore le débat, NEW JERSEY, la parfaite gâchette Dead or Alive pour clôturer de toute beauté cette Saturday Night fever qui rend hommage au légendaire concert de Bercy avec le » I’ll Sleep When I’m Dead Tour 1993.Une soirée » REVIVAL » à revivre avec 4 supers hommages aux » GEANTS DU ROCK » 80’s TEXAS – THE CORRS – BILLY IDOL- BON JOVIINFOSLIEU :PALAIS DES CONGRESRue Jean Assemat81200 Mazamet19H OUVERTURES DES PORTES.Parking Gratuit / stands – Buvette et Foodtrucks sur place.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:00

PALAIS DES CONGRES Rue Jean Assemat 81200 Mazamet 81